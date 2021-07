Previsioni Meteo OGGI lunedì 26 | nuvole con piogge

Nella giornata di OGGI lunedì le previsioni meteo del 26 luglio. Al nord cieli prevalentemente coperti con fenomeni sparsi. Al centro cieli nuvolosi. Al sud nubi in aumento. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 26 luglio

Nord:

Cielo molto nuvoloso su regioni occidentali, Lombardia e triveneto con rovesci e temporali sempre più diffusi, anche intensi su Piemonte ed area Lombarda, ma in attenuazione dalla sera su Valle d’aosta, Veneto centrosettentrionale e Friuli-venezia giulia. Molte nubi anche sull’Emilia-romagna centroccidentale con deboli precipitazioni attese tra mattina e pomeriggio e spesse velature sul resto della regione.

Centro e Sardegna:

Estesa copertura medio-alta e stratiforme, più compatta su Sardegna orientale ed nord toscana nelle ore diurne, quando sarà in grado di produrre anche deboli rovesci sparsi.

Sud e Sicilia:

Bel tempo su Salento, Calabria e Sicilia. Al mattino sul restante meridione spesse ma innocue velature, sul restante meridione, ma in graduale dissolvimento nelle ore pomeridiane e cielo che diverrà stellato dalla sera.

Temperature:

Minime in calo su Lombardia nordoccidentale ed ovest Sardegna; senza variazioni di rilievo sul resto del nord e dell’isola; in rialzo al centro-sud peninsulare e sulla Sicilia; massime in diminuzione su Piemonte meridionale, Lombardia, Emilia, nord Veneto, Friuli venezia giulia e Sardegna; in aumento al centro peninsulare ed al sud con condizioni di onda di calore attese su Puglia settentrionale e Sicilia sudorientale; stazionarie sule resto del paese.

Venti:

Da deboli a moderati dai quadranti meridionali su Liguria ed al centro-sud, con ulteriori rinforzi tra mattina e pomeriggio sulle regioni centrali peninsulari, specie sull’appennino marchigiano; deboli variabili sul resto del nord, ma con raffiche nelle aree temporalesche.

Mari:

Da mossi a molto mossi il tirreno occidentale e lo stretto di Sicilia; poco mossi il tirreno centromeridionale ad est e lo ionio; generalmente mossi i restanti bacini.