Previsioni Meteo OGGI martedì 27 | coperto al nord

Nella giornata di oggi martedì le previsioni meteo del 27 luglio. Al nord cieli nuvolosi con piogge e temporali. Al centro cieli nuvolosi. Al sud nubi tempo sereno con possibili addensamenti. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di martedì 27 luglio

Nord

Persi stono condizioni di maltempo su regioni alpine ed Emilia-romagna occidentale con rovesci e temporali diffusi, ancora intensi sulla Lombardia settentrionale e localmente su levante Ligure e Friuli-venezia giulia; spesse velature sul restante territorio emiliano romagnolo. Dal tardo pomeriggio atteso un graduale miglioramento su basso Piemonte, Liguria, Emilia-romagna, nonché sulle zone pianeggianti venete e friulane con ampi rasserenamenti serali.

Centro e Sardegna:

Ancora addensamenti compatti sulla porzione più settentrionale toscana con rovesci temporaleschi in assorbimento dalle ore serali; sul resto del centro e sulla Sardegna iniziale estesa copertura medio-alta ma poco significativa, seguita poi da ampie aperture pomeridiane. Solo nelle zone interne dell’isola qualche annuvolamento più consistente sarà in grado di produrre locali piovaschi nelle ore centrali.

Sud e Sicilia:

Cielo pressoché sereno su tutte le regioni.

Temperature:

Minime in flessione sulle aree pianeggianti Venete e Friulane, nonché su rilievi laziali ed Abruzzo; in tenue aumento su Sardegna centroccidentale, nord Marche e Basilicata; senza variazioni di rilievo sul resto del paese; massime in diminuzione su Piemonte orientale, Lombardia bentrosettentrionale, nord Veneto, Romagna, bassa Sardegna, Marche settentrionali, coste molisane, Puglia garganica e Sicilia tirrenica; in rialzo su Friuli-venezia giulia, Emilia, Lazio centromeridionale, rilievi abruzzesi, Campania, Salento, Basilicata, Calabria ionica, nonché sul restante territorio marchigiano, molisano e delle due isole maggiori; stazionarie altrove.

Venti:

Da deboli a moderati dai quadranti meridionali su Liguria, Emilia-romagna e su gran parte del centro, Sardegna compresa; deboli variabili sul resto del paese, ma con raffiche nelle zone temporalesche e prevalenza del regime di brezza al sud.

Mari:

Mossi canale di Sardegna e tirreno settentrionale; da mossi a poco mossi mar di Sardegna, mar ligure, restante tirreno e stretto di Sicilia ; poco mossi adriatico e ionio.