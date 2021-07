Chiama il 112 perché il figlio la minaccia, lui tenta di assalire i carabinieri: arrestato

Una donna ha contattato i carabinieri a causa delle minacce subite dal figlio, ma lui ha aggredito anche le forze dell’ordine

I carabinieri di Torre Annunziata (Napoli) hanno arrestato M.C., 45 anni, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine. La madre dell’uomo, 69 anni, ha chiamato i carabinieri perché aveva subìto delle minacce dal figlio.

Ma una volta giunti nell’abitazione dei due, il 45enne ha aggredito anche i carabinieri minacciandoli con un coltello da cucina. I carabinieri, in modo arduo, sono infine riusciti a disarmare l’uomo e ad arrestarlo. Gli hanno inoltre sequestrato l’arma. Hanno poi tenuto l’uomo nelle stanze di sicurezza in attesa di giudizio. Uno dei due carabinieri ha riportato delle ferite ritenute guaribili in 15 giorni.