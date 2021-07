Covid, vaccini senza puntura: a Messina somministrati i primi in Europa

In arrivo i vaccini senza puntura: a Messina le prime somministrazioni in Europa con la nuova tecnologia. Un dispositivo brevettato permetterà l’iniezione intramuscolare eliminando l’ago.

Nuovi sviluppi sul fronte dei vaccini: in arrivo le dosi che non avranno bisogno di puntura per essere somministrate. La tecnologia senza iniezione è già usata in Paesi come gli Stati Uniti, l’Australia e l’India, e consiste in un getto ad alta velocità che sostituisce completamente l’utilizzo dell’ago. Una tecnologia efficace ed innovativa, che promette un totale assorbimento del vaccino per via intramuscolare.

A Messina le prime somministrazioni del vaccino senza ago

Ad inagurare per prima in tutta Europa la nuova tecnologia di vaccini sarà la città di Messina. Sfruttando un metodo innovativo per somministrare i vaccini anti-Covid, le strutture autorizzate alla somministrazione del farmaco si doteranno dunque del dispositivo medico Comfort-in, certificato Ce, appositamente ideato per somministrazioni sub-cutanee o intramuscolari di sostanze medicamentose. Niente ago e puntura, quanto piuttosto un getto ad alta velocità che promette un totale assorbimento del farmaco.

Secondo quanto viene spiegato, una simile tecnologia è semplice e sicura, adatta a ogni tipo di “iniezione” con diversi vantaggi per il paziente – soprattutto per coloro che soffrono di agofobia. Il dispositivo Comfort-in viene descritto come veloce, indolore e sicuro, dato che elimina il rischio di punture accidentali, proteggendo in questo senso anche l’operatore sanitario. Questo strumento, inoltre, utilizza il cosiddetto “nozzle”, ovvero una siringa privata dell’ago, sterile e monouso. Il nozzle è dunque in grado di iniettare nel braccio il vaccino attraverso un microforo di 0,15 millimetri, dal quale il farmaco entra quindi nel corpo in meno di 100 millisecondi.

Tale importante novità verrà presentata ufficialmente nella giornata di domani, mercoledì 28 luglio, alle ore 11:30 nell’hub Fiera di Messina. Presenzieranno all’evento il commissario per l’emergenza Covid Alberto Firenze, il direttore generale facente funzione dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina Dino Alagna, e Arturo Maravigna, responsabile dell’azienda Gamastech – la stessa che fornisce il dispositivo in esclusiva per l’Europa. Si tratta, viene comunque anticipato, di una tecnologia che non sostituirà quella tradizionale con l’ago. Il sistema Comfort-in si affiancherà infatti alla classica somministrazione, ma consentirà comunque l’uso di tutte le varie tipologie di vaccino anti Sars-CoV-2 già messe a diposizione (Pfizer, Moderna, Janssen-J&J, AstraZeneca).