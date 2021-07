Morte Viviana e Gioele, i medici legali:«La madre si è suicidata»

Non ci sono certezze, invece, sulle cause della morte del piccolo Gioele, ma si esclude per entrambi il decesso per aggressione di animali selvatici o di un uomo

Secondo i medici legali, Elvira Ventura Spagnolo e Daniela Sapienza, delle Università di Palermo e Messina, Viviana si è suicidata. Non ci sono certezze, invece, sulle cause del decesso del piccolo Gioele, anche se si esclude per entrambi che possa essersi trattato di aggressione da parte di un uomo o di animali selvatico.

Per i consulenti non c’è dubbio: Viviana si è lanciata dal traliccio sotto cui hanno ritrovato il cadavere. Sarebbe morta in un orario prossimo alla scomparsa. Il 3 agosto 2020, Viviana e il figlio di 4 anni, erano usciti dalla loro abitazione a Venetico, per poi sparire nel bosco di Caronia, sotto l’autostrada Palermo-Messina. Prima, avevano avuto un incidente in galleria. Una coppia di turisti raccontò di aver visto Viviana scavalcare il guard-rail con il figlio tra le braccia.

Gli inquirenti trovarono Viviana morta cinque giorni dopo, mentre il figlio dopo 17 giorni, morso dai cani e da altri animali selvatici. Tuttavia, per i medici legali, non sono stati gli animali a togliere la vita al bimbo, perché era già morto. La conferma verrebbe dall’assenza di tracce di animali sui vestiti del piccolo.

Secondo i consulenti, non è possibile stabilire, per Gioele, la causa del decesso perché non hanno potuto esaminare gli organi interni di cui il piccolo era privo quando lo hanno trovato. Nei prossimi giorni, le salme saranno riportate dai parenti, dopo un anno in una cella frigorifera al policlinico di Messina.

Intanto Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi e padre di Gioele, non ha mai creduto all’ipotesi suicidio, né tantomeno a quella dell’omicidio-suicidio. I legali e i periti di parte credono che madre e figlio potrebbero essere annegati, forse assassinati, e i corpi abbandonati nei luoghi in cui li hanno ritrovati.

Leggi anche:—>Blitz anti droga dei carabinieri, 16 arresti per spaccio

Si tratta di una ipotesi che, tuttavia, è smentita dai periti nominati dalla Procura.