“Non abbiamo cambiato la nostra posizione. Continuiamo ad essere preoccupati dal primo giorno della pandemia e quindi sosteniamo qualsiasi iniziativa di massima prudenza. E questo non dipende dal numero dei ricoveri” per Covid-19, “ma dalla preoccupazione che non si riesca a far comprendere alla popolazione – a quella parte che oggi manifesta pure – la gravità della situazione. E il fatto che rischiamo di ripiombare indietro, visto che la velocità delle vaccinazioni, che pure aumenta, non è ancora adeguata per garantirci un autunno sereno”. A dirlo all’Adnkronos Salute è Flavia Petrini, presidente della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti).

“La nostra posizione di prudenza non è mai cambiata anche quando in molti cantavano ‘liberi tutti‘, perché noi siamo sappiamo bene che l’agio nei nostri reparti non è cresciuto. Il personale è stanco e fortemente provato. Quindi, al di à della piacevolezza di fare vacanze credo, che sia il caso di essere rigorosi e comprendere che questo è necessario perché la parola ‘vittoria’ contro la pandemia. Non possiamo ancora scriverla“.