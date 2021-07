Coronavirus, Mulé:«No a errori del passato, bisogna mandare i ragazzi a scuola in sicurezza»

Così il sottosegretario alla Difesa e deputato Forza Italia, Giorgio Mulè, intervenuto durante la trasmissione ‘Coffee Break’ su La7 in merito al tema scuola

Intervenuto nel corso della trasmissione Coffee Break su La7, il sottosegretario alla Difesa e deputato FI Giorgio Mulè ha detto la sua sulla questione vaccino-scuola. «Non possiamo ripetere gli errori dello scorso anno, dobbiamo mandare i nostri ragazzi a scuola in presenza e in sicurezza», ha detto Mulè.

«E per farlo», ragiona il sottosegretario, «è urgente e non più rimandabile vaccinare i 219.000 tra docenti, insegnanti e dipendenti scolastici che ancora non si sono vaccinati e che rappresentano meno del 15% rispetto alla totalità del personale impiegato. Proprio per questo Forza Italia ha già depositato un disegno di legge che prevede l’obbligo di vaccinazione per chi insegna o lavora nelle scuole».