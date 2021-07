Bollettino coronavirus 28 luglio, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 28 luglio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Nel Lazio 772 casi, 400 a Roma

Nel Lazio su oltre 13mila tamponi (+85) e oltre 18mila antigenici per un totale di oltre 31mila test, si registrano 772 nuovi casi positivi (+229), 2 decessi (+2). I ricoverati sono 262 (+8), le terapie intensive sono 36 (+1), i guariti sono 78. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,8% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende all’2,4%. I casi a Roma città sono a quota 401.

In Toscana altri 2 morti e balzo positivi del +11,4%

E’ di 661 nuovi positivi (età media 32 anni, il 70% ha meno di 39 anni; l’1% sopra gli 80 anni) e di altri 2 morti (due donne di Firenze ed Arezzo, età media 91,5 anni) il rilevamento Covid delle 24 ore. In Toscana salgono così a 249.864 i casi totali di positività (+0,3% sul totale del giorno precedente) mentre i guariti sono stati 136 nelle 24 ore e crescono dello 0,1%, un incremento percentuale inferiore di due terzi rispetto ai nuovi casi e raggiungono quota 237.836. Il totale delle vittime è salito a 6.910 persone decedute. Gli attualmente positivi sono oggi 5.118 (+11,4% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 121 (sette in meno rispetto a ieri) di cui 16 in terapia intensiva (tre in meno). Altri 4.997 positivi sono in isolamento a casa con sintomi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi (+530 su ieri, +11,9%). Inoltre ci sono 11.319 persone (-42 su ieri, in calo del -0,4%) anch’esse isolate ma in quarantena, in sorveglianza attiva delle Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

In Emilia-Romagna 419 casi, due morti

Sono 419 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di 21.489 eseguiti. Sono morte due persone, due donne di 85 e 92 anni nella provincia di Bologna e si registra un aumento dei ricoveri. Dei nuovi positivi, 116 sono asintomatici, individuati soprattutto attraverso il contact tracing. I casi attivi sono attualmente 5.622 e anche se la percentuale di chi è in isolamento domiciliare perché non ha bisogno di cure ospedaliere resta alta (96,7%) aumentano i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono infatti 13, quattro in più di ieri, quelli negli altri reparti Covid 169 (+7). Bologna è la provincia con il numero più alto di contagi (75), ma in relazione al numero degli abitanti le situazioni più preoccupanti restano Rimini (66) e Reggio Emilia (60). La campagna vaccinale, intanto, si avvicina ai 5 milioni di dosi somministrate. Alle 15 erano 2.218.768 le persone che avevano completato il ciclo, più o meno la metà di tutti i residenti in Regione, compresi i non vaccinabili, come gli under 12.

