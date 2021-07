In Francia Green Pass sui mezzi di trasporto: in vigore tra il 7 e il 10 agosto

Era stato preannucciato e ora c’è anche una data. In Francia il green pass sarà necessario anche sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza.



L’obbligo di green pass per i trasporti a lunga percorrenza dovrebbe entrare in vigore in Francia “tra il 7 ed il 10 agosto”. Lo ha dichiarato il ministro dei Trasporti, Jean-Baptiste Djebbari, precisando che i controlli avverranno in modo casuale e non sistematico.

La legge “è attualmente al vaglio del Consiglio costituzionale, dovrebbe essere promulgata il 7 agosto e attuata nei giorni successivi, tra il 7 e il 10 agosto”, ha affermato Djebbari all’emittente ‘Bfmtv’. L’obbligo di green pass riguarderà anche i trasporti a lunga percorrenza come treni e aerei. Per i treni, il controllo potrà avvenire sui binari, a bordo e anche all’arrivo, in modo casuale.