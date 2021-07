Procedura infrazione Ue contro Italia per prassi commerciali scorrette nel settore alimenti

La Commissione Europea ha inviato delle lettere di messa in mora all’Italia e altri 11 Paesi Ue

La Commissione Europea ha inviato delle lettere di messa in mora e proceduto per infrazione contro l’Italia e altri 11 Stati Ue (Austria, Belgio, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Francia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Spagna) per prassi commerciali scorrette nel settore agroalimentare.

La direttiva Ue, varata il 17 aprile 2019, tutela gli agricoltori europei da 16 prassi commerciali scorrette, che possono essere usate dai grandi compratori della filiera ai loro danni. Tale direttiva avrebbe dovuto essere recepita entro il 1° maggio 2021 ma non è stato così e adesso i governi hanno due mesi di tempo per recepirla. Se non dovessero farlo, si potrebbe passare al parere motivato.