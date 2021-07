Incendi, in Italia saranno sempre di più a causa del cambiamento climatico

I cambiamenti climatici contribuiranno ad aumentare, in Italia, il rischio di incendi. Aumenteranno anche le superfici colpite.

Gli incendi che stanno devastando una parte della Regione Sardegna hanno riportato l’attenzione sul problema del cambiamento climatico. Problema che preoccupa sempre di più e per il quale è necessario agire il più in fretta possibile per evitare tragici conseguenze. A tal riguardo il Centro Euro – Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici (CMCC) ha presentato uno scenario climatico poco rassicurante.

Lo scenario

In Italia, infatti, come fatto notare dal CMCC, è previsto un aumento considerevole degli incendi nei prossimi anni. Questo come conseguenza dell’innalzamento della temperatura media, dell’allungamento di periodi di siccità e della diminuzione delle precipitazioni nel corso dell’anno. Il cambiamento climatico in atto, dunque, contribuirà ad aumentare il rischio di incendi.

Allo stesso modo, il Centro Euro – Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici ha fatto una stima del rischio di incendi nei prossimi dieci anni. La stagione degli incendi, innanzitutto, aumenterà tra i venti e i quaranta giorni e il rischio che gli incendi si verifichino sarà superiore al 20%. Aumenteranno anche gli spazi colpiti dagli incendi e sarà tra il 21% e il 43%.