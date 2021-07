Violenza sessuale e maltrattamenti, tre arresti in centro per disabili psichici

Altre due persone interdette dall’esercizio della professione per dodici mesi. I Nas hanno posto la struttura sotto sequestro e così alcune quote della società

I Carabinieri Nas di Napoli, in collaborazione con i militari di Caltanissetta, hanno arrestato tre persone, come disposto dal Gip presso il Tribunale di Caltanissetta su richiesta della Procura. A finire in manette titolari e dipendenti di un centro per disabili psichici. La struttura è ora sotto sequestro sempre come disposto dall’autorità giudiziaria.

Dei tre arrestati, uno è in carcere e due ai domiciliari. Altre due persone sono interdette dall’esercizio della professione per un anno. Le accuse sono di violenza sessuale aggravata, maltrattamenti, abbandono incapaci ed esercizio della professione di infermiere in modo abusivo.

L’inchiesta dei Nas di Ragusa hanno appurato parecchi casi di violenze sessuali, percosse, malnutrizione e anche somministrazione abusiva di medicine. Nella struttura erano ospitate 9 persone con disabilità psichiche di diversa gravità.