Bollettino coronavirus 29 luglio, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 29 luglio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 29 luglio. L’aggiornamento completo dopo le 17

Le Regioni

Toscana, risale a 748 nuovi casi giorno, tasso 5,53%

I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono 748 su 13.518 test di cui 8.656 tamponi molecolari e 4.862 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,53% (10,9% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, usando i social. Rispetto al rilevamento di ieri il numero di nuovi positivi in un giorno è in netta risalita (ieri erano stati 661) pur con meno esami effettuati (ieri in tutto erano stati 14.241) e anche la percentuale di positivi su tamponi e test processati è in evidente aumento (era stata 4,64%). (ANSA).

Puglia, 151 casi, nessun decesso

Sono diminuiti i nuovi casi di Covid19 oggi in Puglia a fronte di una decrescita dei test. Non si registrano decessi. Prosegue ma a ritmi bassi la crescita dei guariti e pertanto gli attuali positivi di avvicinano di nuovo a quota 2000. Stabile il dato sui ricoverati. Come si osserva nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute, oggi sono stati registrati 11.363 test per l’infezione da coronavirus e sono stati rilevati 151 casi positivi: 21 in provincia di Bari, 19 in provincia di Brindisi, 42 nella provincia Bat, 14 in provincia di Foggia, 32 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto, 13 casi di residenti fuori regione. Tre casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Ieri i nuovi contagi erano 163 su 12.494 tamponi. I decessi rimangono fermi a 6.669. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.874.001 test. Sono 246.905 i pazienti guariti mentre ieri erano 246.814 (+91). I casi attualmente positivi sono 1.977 mentre ieri erano 19.117 (+60). I ricoverati sono 84 come ieri. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 255.551 così suddivisi: 95.716 nella provincia di Bari; 25.782 nella provincia di Bat; 20.067 nella provincia di Brindisi; 45.418 nella provincia di Foggia; 27.571 nella provincia di Lecce; 39.747 nella provincia di Taranto;856 attribuiti a residenti fuori regione; 394 provincia di residenza non nota.

In aggiornamento