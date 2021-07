Roma “perde” ancora il treno, anzi i nuovi 30 della metro: sbagliato il bando, via al rinvio

Il Comune di Roma ancora per la seconda volta si vede costretto a far slittare la messa in opera dei nuovi 30 treni per la metropolitana a causa di un errore nel bando di luglio.

Ancora una volta Roma ha perso la coincidenza con il treno! O meglio, con i nuovi 30 treni destinati alle linee A e B/B1 della metropolitana e promessi dal bando di luglio 2021. Il motivo? Il bando presentava un errore, era sbagliato. Per questo motivo, il Comune di Roma si vede costretto a rinviare ancora per la seconda volta il tutto e rifare da capo. Seconda volta? Ebbene sì, perché il primo rinvio era avvenuto nel 2019 con il primo bando. Ora non resta che sperare che la terza volta sia quella giusta!

Questo matrimonio non s’ha da fare!

La gara per il secondo bando era stata pubblicata a fine maggio e aveva come termine di scadenza il 27 luglio. Questa prevedeva uno stanziamento complessivo pari a 253.420.461,58 euro, insomma una gara milionaria che però ha riscontrato ulteriori problemi. Infatti, chi fosse stato interessato a fare un’offerta, aveva diritto a chiedere chiarimenti circa il bando entro il 17 luglio. E così, è stato: il presunto fornitore ha sottolineato come la lista dei ricambi “non risultasse coerente con la cifra complessiva”.

Da queste premesse, il Comune di Roma ha dovuto per forza posticipare la data di scadenza dal 27 luglio al 10 settembre. Mentre l’apertura delle offerte sarà a partire dal 13 settembre.

Facciamo un passo indietro..

Come detto all’inizio, questa è la seconda volta che il bando viene rimandato. La prima volta era successo nel 2019 e la causa si deve rintracciare nella mancata presenza di aziende. All’epoca se ne era presentata solo una spagnola e poi alla fine si era ritirata. Per questo motivo, c’è stato tutto da rifare.

Verso la fine del 2020, così, si era stilato un nuovo bando con nuovi requisiti: 14 treni finanziati con i fondi nazionali già esistenti e altri nuovi 16 con i fondi provenienti da un’istanza di finanziamento al ministero delle infrastrutture e trasporti.

Secondo l’assessore Calabrese, settembre sarà la volta buona per stanziare definitivamente i 30 treni per la metropolitana di Roma. E aggiunge anche: “Stante la grande partecipazione, quindi, non abbiamo motivi di preoccupazione. Nel caso di problematiche particolari, che dovessero emergere in fase di aggiudicazione, abbiamo già concordato con il ministero che valuteremo insieme come procedere”.