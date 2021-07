Detiene illecitamente pistola e munizioni: in manette un uomo di 48 anni

La Polizia ha arrestato un uomo di 48 anni cogliendolo in flagranza di reato per detenzione abusiva di arma da fuoco con munizioni

La Polizia di Stato, nell’ambito di verifiche per l’operazione “Focus ‘ndrangheta” ha arrestato, durante un controllo, un uomo di 48 anni, cogliendolo in flagranza di reato. Il controllo è occorso in contrada Pizzicato, a Cinquefrondi (Reggio Calabria). I poliziotti hanno arrestato l’uomo per detenzione abusiva di arma da fuoco e munizioni.

I poliziotti, insospettiti dal fatto che l’uomo, durante il controllo dell’auto fosse molto agitato, lo hanno perquisito, poiché avevano notato che all’interno del borsello aveva una pistola con munizioni. In effetti poi hanno trovato la pistola con 5 proiettili. A quel punto, la perquisizione ha avuto luogo anche a casa dell’uomo, dove gli agenti hanno trovato e sequestrato altri caricatori per pistola e munizioni di calibri diversi. L’uomo li aveva nascosti in una cassetta dei tubi del gas metano.

Alla fine del lungo blitz, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, l’uomo, arrestato, è finito nel carcere di Palmi.