Francesco è sparito da Pisa, doveva dare l’ultimo esame. L’appello del papà:«Chi ha notizie ci aiuti»

Prima di sparire, lo scorso sabato, il 23enne si è allontanato lasciando portafogli e telefono. I genitori hanno sporto denuncia alla polizia

Francesco Pantaleo, studente di 23 anni di Marsala, è scomparso da Pisa sabato scorso, dove studia all’Università. A lanciare l’allerta è stato il papà, Tonino Pantaleo, che ha parlato per telefono col figlio l’ultima volta venerdì scorso. Il giorno Francesco, secondo quanto riportato dal padre, sarebbe uscito dalla casa che condivide con altri due studenti, lasciando portafogli e telefono ancora acceso, e portando dietro solo zaino e chiavi di casa.

L’ultimo accesso di Francesco al pc, rinvenuto senza nessun dato salvato, è occorsi dalle 9:15 alle 9:30 del 24 luglio. Da quel momento non si hanno più notizie del giovane. Lo studente, negli ultimi giorni, doveva sostenere l’ultimo esame della triennale in ingegneria informatica. I suoi genitori, però, non hanno più saputo nulla dell’esame.

Il papà ha divulgato la foto di Francesco e ha denunciato la scomparsa alla polizia che ha aperto un’inchiesta e cominciato le ricerche. Francesco è alto 1,80, capelli castani, e quando è andato via di casa vestiva un paio di jeans e uno zaino Pickwick.

Tonino Pantaleo ha fatto un appello a tutti:«Chi ha notizie di mio figlio contatti immediatamente le forze dell’ordine». E rivolgendosi al figlio: «Ti aspettiamo a braccia aperte, torna a casa».