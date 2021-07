Donna aggredita davanti a casa: bocca tappata con il nastro e ciocche di capelli tagliate

È stata aggredita alle spalle mentre usciva di casa, è stata afferrata per i capelli e trascinata in uno sgabuzzino da un uomo che le ha tappato la bocca con del nastro adesivo per poi tagliarle alcune ciocche di capelli e punzecchiarle le braccia con una siringa sterile. È accaduto intorno alle 7,15 di questa mattina a Montesilvano, in provincia di Pescara.

La vittima, una donna incensurata che ha negato di aver ricevuto minacce, non è riuscita a impedire all’aggressore di dileguarsi dal condominio dopo aver bloccato le porte dell’ascensore al piano terra con una bottiglia di plastica, così da impedire agli altri inquilini del palazzo di fermarlo.

I carabinieri, impegnati sulle sue tracce, hanno già analizzato i filmati delle telecamere di videosorveglianza e ascoltato gli altri residenti nel palazzo.