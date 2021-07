Covid, la variante Delta si diffonde come la varicella e non risparmia i vaccinati

Covid, un nuovo studio americano dimostra come la variante Delta si diffonda come la varicella e non risparmi nemmeno le persone vaccinate con entrambi le dosi. Il CDC: “È uno dei virus più trasmissibili che conosciamo”.

Secondo quanto emerso da recenti studi, pare che la variante Delta del Covid-19 possa causare malattie più gravi delle varianti precedenti, e possa diffondersi più facilmente – al pari della varicella o del morbillo. I dati sono emersi da una ricerca condotta dal Centers for Disease Control and Prevention (CDC), e sono stati registrati in un documento interno divulgato da The Washington Post.

Il lavoro di ricerca (i cui dati non sono stati però ancora pubblicati) mostra come gli individui vaccinati infettati dalla variante Delta del Covid-19 siano in grado di trasmettere il virus facilmente, al pari di quelli che non hanno ricevuto alcuna dose del farmaco. Se infettati dalla variante Delta, infatti, la loro carica virale è simile a quella delle persone non vaccinate – ma comunque infettate dalla stessa variante.

“È uno dei virus più trasmissibili che conosciamo”

Secondo un recente studio, la variante Delta (che si sta ampiamente diffondendo negli Stati Uniti) sembra essere più pericolosa e più infettiva di quanto non si fosse immaginato. Il direttore del CDC, la dott.ssa Rochelle Walensky, ha confermato l’autenticità del documento pubblicato da The Washington Post, e ha spiegato come i dati si riferiscano a studi e ricerche più che attendibili.

Dal canto suo, il CDC pubblicherà a breve i dati in questione, a sostegno della controversa decisione di Walensky di modificare le linee guida anti-contagio da applicarsi per le persone vaccinate. La stessa dottoressa, infatti, ha spiegato già nella giornata di martedì come sia importante che anche le persone con entrambe le dosi di vaccino indossino la mascherina al chiuso, nei luoghi in cui la trasmissione del virus è più elevata. In tal senso, del resto, il direttore del CDC ha già informato privatamente i membri del Congresso.

“È uno dei virus più trasmissibili che conosciamo“, ha spiegato Walensky alla CNN. “Le misure di cui abbiamo bisogno per tenerlo sotto controllo sono estreme”, ha poi aggiunto. Sempre dallo studio viene inoltre evidenziato che con la variante Delta il rischio per gli anziani di finire in ospedale o di morire diventa maggiore, indipendentemente se si è vaccinati o meno.

Parlando dei dati raccolti dallo studio, il dott. Walter Orenstein, a capo del L’Emory Vaccine Center, ha spiegato alla CNN che “in contrasto con le altre varianti, anche se non si sono ammalate le persone vaccinate sono state comunque infettate e hanno diffuso il virus in maniera simile alle persone non vaccinate”. Anche se, viene comunque sottolineato nel documento, le persone che hanno avuto entrambi le dose del farmaco sarebbero comunque più sicure. “I vaccini prevengono oltre il 90% delle malattie gravi, ma possono essere meno efficaci nel prevenire l’infezione o la trasmissione“, si legge nel report, che sottolinea come “i vaccini riducono il rischio di malattie gravi o di morte di 10 volte, e riducono di tre volte il rischio di infezione”.