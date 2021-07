Percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza: denunciate 4 persone

I 4 denunciati avevano rilasciato una falsa dichiarazione all’Inps in cui dicevano di risiedere in Italia da oltre 10 anni, ma non era così

I carabinieri di Montefiascone e il nucleo ispettorato del Lavoro di Viterbo, hanno eseguito alcuni controlli sui requisiti per percepire il reddito di cittadinanza. Dall’inchiesta sulle posizioni sospette è emerso che 4 persone di altri Paesi, pur di ottenere il sostegno economico, avevano dichiarato il falso all’Inps, e cioé di risiedere in Italia da oltre 10 anni.

I carabinieri li hanno subito denunciati alle autorità competenti che hanno provveduto alla sospensione dell’erogazione del beneficio e che faranno in modo di recuperare il denaro perso. In tutto, i 4 avevano indebitamente percepito 20mila euro ai danni dello Stato. In contemporanea, i carabinieri hanno avvisato la procura della Repubblica di Viterbo. I quattro sono accusati di falsa attestazione a pubblico ufficiale e percezione indebita del reddito di cittadinanza.