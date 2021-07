Precipita da ponte Sisto, 30enne grave in ospedale

I carabinieri hanno eseguito un intervento questa notte a Roma a ponte Sisto salvando la vita a un 30enne marocchino

Un 30enne è precipitato da Ponte Sisto questa notte a Roma ed è ricoverato in gravi condizioni al San Camillo. Da quanto si apprende, l’uomo sarebbe marocchino. Ieri notte, sarebbe caduto alla base del pilastro del ponte in circostanze ancora tutte da accertare. Non è escluso che abbia tentato di uccidersi, ma neppure che qualcuno possa averlo spinto.

I vigili del fuoco e i carabinieri lo hanno recuperato alle 3 di notte, col personale fluviale. Poi lo hanno affidato alle cure dei soccorritori, che lo hanno trasportato in codice rosse all’ospedale San Camillo. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Intanto proseguono le indagini dei carabinieri che stanno sentendo delle testimonianze e valutando le immagini delle telecamere di video sorveglianza per provare a ricostruire l’accaduto.