Stupro di gruppo su minore: indagati cinque ragazzi tra i 20 e i 23 anni

L’inchiesta dopo la denuncia della vittima una ragazza di 16 anni di Cremona. I giovani sono di Mantova e hanno tra i 20 e 23 anni

Cinque ragazzi di Mantova tra i 20 e i 23 anni sono indagati per stupro di gruppo ai danni di una ragazza di 16 anni di Cremona (che farà 17 nel corso dell’anno). Due sono in prigione, tre hanno l’obbligo di dimora. La polizia ha condotto indagini complesse fatte di intercettazioni, sequestri e perquisizioni.

Tutto è cominciato lo scorso 2 giugno, quando al pronto soccorso dell’ospedale di Cremona, accompagnata da sua madre, è giunta la 16enne che aveva dolori molto forti. All’inizio la ragazzina credeva di essere incinta, ma dagli esami effettuati dai medici è emerso che aveva subìto uno stupro. Da lì hanno avuto inizio le indagini degli agenti. La ragazza, che si trova in una già complessa situazione familiare, durante un’audizione con la psicologa, ha raccontato della violenza subita.

Lo scorso 18 maggio aveva partecipato a una festa a Suzzara, organizzata a casa di uno dei 5 ragazzi, accompagnata in quella cittadina da quelli che di lì a poco avrebbero dimostrato di non essere affatto amici. Si indaga per capire se la 16enne abbia assunto o sia stata indotta ad assumere alcolici o droghe. In ogni caso la 16enne, nell’audizione, ha raccontato numerosi dettagli utili all’inchiesta.

La ragazza ha anche detto di aver confidato l’accaduto a un caro amico di Cremona che conosce in parte i cinque ragazzi coinvolti. Lo stesso è stato ascoltato dagli investigatori. Dopo aver raccolto tutti gli elementi, i poliziotti hanno perquisito le case dei cinque ragazzi.

Leggi anche:—>Covid, Pregliasco: «Sì a green pass a scuola, valutare durata per un anno»

Nel corso delle verifiche i poliziotti hanno trovato riscontro ai sospetti e individuato il luogo in cui si è consumato lo stupro (sommariamente descritto dalla ragazza). Hanno sequestrato i cellulari, i pc e altro. Ieri hanno arrestato due ragazzi, mentre per altri tre c’è l’obbligo di dimora e il divieto di allontanamento da casa dalle 20. Per tutti l’accusa è di stupro di gruppo aggravato.