Bollettino coronavirus 31 luglio, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 31 luglio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 31 luglio. L’aggiornamento completo dopo le 17

Le Regioni

In Puglia, 232 casi nessun morto

Sono in leggera diminuzione oggi in Puglia i nuovi casi di Covid19 come anche in flessione sono i test. Per fortuna non si registrano morti, anzi un decesso registrato per errore nei giorni scorsi in provincia di Bari è stato tolto dal database. Prosegue a ritmo blando l’aumento dei guariti e per questo gli attuali positivi ‘salgono’ ancora. Si registra anche un lievissimo calo dei ricoverati. Come si osserva nel bollettino epidemiologico quotidiano,. stilato dalla regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute oggi in Puglia, sono stati registrati 11.703 test per l’infezione da coronavirus e sono stati rilevati 232 casi positivi: 60 in provincia di Bari, 34 in provincia di Brindisi, 25 nella provincia Bat, 36 in provincia di Foggia, 32 in provincia di Lecce, 42 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi contagi erano 248 su 11.859 tamponi. Per effetto del ricalcolo i decessi complessivi sono 6.668. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.897.563 test. Sono 247.015 i pazienti guariti mentre ieri erano 246.971 (+44). I casi attualmente positivi sono 2.348 mentre ieri erano 2.159 (+189). I ricoverati sono 89 mentre ieri erano 90 (-1). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 256.031, così suddivisi:95.809 nella provincia di Bari; 25.842 nella provincia di Bat; 20.122 nella provincia di Brindisi;45.523 nella provincia di Foggia; 27.673 nella provincia di Lecce; 39.802 nella provincia di Taranto;853 attribuiti a residenti fuori regione; 407 provincia di residenza non nota.

