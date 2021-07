Padre stupra e mette incinta la figlia 15enne, poi per discolparsi accusa:«È stato suo cugino»

Un uomo abusava da diverso tempo della figlia 15enne e l’ha messa incinta. In manette un pakistano, residente in Italia dal 2009

La vicenda è venuta fuori il 15 gennaio 2021, quando da un controllo in ospedale la ragazza, 15 anni, è risultata essere incinta. In quel contesto, il padre, pakistano ma residente in Italia dal 2009, ha cercato di dare la colpa al cugino che era venuto a trovare la famiglia, ma che era invece completamente estraneo ai fatti.

«È stato un suo cugino», diceva il pakistano, «che è venuto a farci visita a casa». Ma dagli accertamenti della polizia di Imola è emerso ben altro. La 15enne ha poi confermato che il padre la violentava da diverso tempo.

Il commissariato di Imola ha deciso di ricostruire la vicenda con precisione: «Da numerose testimonianze e dalle altre attività investigative sono emersi immediatamente sospetti sul padre».

Ulteriori indagini eseguite poi anche «mediante consulenze tecniche disposte dalla Procura di Bologna», hanno «dimostrato la responsabilità dell’uomo».

Il pm, Giampiero Nascimbeni, ha chiesto e ottenuto che l’uomo fosse condotto subito in carcere, anche perché «la figlia, dopo un’iniziale reticenza, ha ammesso di essere stata più volte abusata dal genitore». Da ieri, 30 luglio, l’uomo è in prigione alla Dozza.