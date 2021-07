Schianto auto-camion, muore un uomo di 63 anni, ferite moglie e figlie

Schianto auto-camion, un uomo di 63 anni di Montebelluna (Treviso) ha perso la vita, ferite altre tre persone. Ecco che cosa è successo

Ieri pomeriggio intorno alle 16 a Santo Stefano, sulla 52 Carnica, all’altezza della casa cantoniera si è verificato una schianto fatale tra un’automobile e un camion. A perdere la vita Claudio D’Agaro, 63 anni di Montebelluna (Treviso), che viaggiava con la sua famiglia. Era infatti con la moglie e le due figlie su una Volkswagen Caddy, e pare che fossero diretti verso Santo Stefano. La famiglia stava viaggiando per raggiungere Forni Avoltri, dove avrebbe dovuto tumulare le ceneri del fratello dell’architetto 63enne.

Dalla parte opposta c’era un camion che trasportava gasolio, e che nello scontro frontale è rimasto distrutto, ma il conducente illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Santo Stefano che per estrarre le persone rimaste intrappolate nelle lamiere dell’auto hanno dovuto tagliare il sedile e una parte di portiera avvalendosi di cesoie elettriche. Subito dopo le hanno affidate alle cure dei soccorritori, anch’essi prontamente intervenuti in loco. Purtroppo Claudio D’Agaro non ce l’ha fatta, mentre la moglie e le figlie sono rimaste feriti, per fortuna in modo non grave. Le hanno poi portate in elicottero in ospedale.

I carabinieri stanno indagando per cercare di chiarire le responsabilità e comprendere che cosa possa aver provocato il terribile impatto.