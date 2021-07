Bimba morta a 10 anni, celebrati i funerali. Presente anche la donna che l’ha investita

Ieri si sono tenuti i funerali a Cesiomaggiore della bimba di 10 anni di Toschian investita lo scorso sabato

Ieri pomeriggio, venerdì 30 luglio, si sono svolti a Cesiomaggiore, i funerali della piccola Petra Lucca, morta investita a soli 10 anni lo scorso sabato. Petra era di Toschian e lascia la madre Chiara Turrin, il padre Carlo e i fratelli Sebastiano, Teresa e Alessandra.

Tante le persone presenti al funerale per darle l’ultimo saluto, i compagni di classe e di bici. Presente anche la donna che sfortunatamente l’ha investita, un’amica di famiglia, 67 anni, che spesso aveva fatto da baby sitter ai fratelli della bambina. A portare in chiesa la bara bianca alcuni dirigenti della Winnerbike di Santa Giustina, gruppo con cui la bimba correva in bicicletta.

Le sue compagne di squadra hanno letto alcune lettere in ricordo di Petra, in cui l’hanno descritta forte e determinata e che hanno sofferto fortemente nel darle l’ultimo saluto. Dopo la cerimonia, i presenti hanno preso una rosa bianca e hanno portato Petra al cimitero. I carabinieri stanno facendo degli accertamenti sull’investimento, ma a c’è un testimone che, come la donna che era alla guida, è l’unico ad aver visto direttamente la scena dell’incidente.

L’uomo ha riferito ai carabinieri di aver visto Petra con il suo cane che ha cercato di attraversare la strada d’improvviso, non dando il tempo alla Fiat Idea, guidata dalla 67enne, di frenare, poiché sarebbe sbucata da una siepe. I carabinieri faranno ulteriori indagini per stabilire con esattezza cosa sia accaduto.