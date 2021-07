Si fa spedire marijuana e hashish dentro le scatole dei giocattoli: arrestato un 28enne

Un 28enne residente a Verbania si faceva spedire la droga dentro le scatole dei giocattoli. È stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

I militari si sono insospettiti dai numerosi pacchi, tutti provenienti dalla Spagna, che il verbanese riceveva. Ieri, dopo la consegna dell’ennesimo pacco, hanno fatto scattare i controlli e con l’ausilio di Clay, l’unità cinofila della guardia di finanza e hanno così scoperto lo stupefacente nelle scatole.

Durante la perquisizione hanno trovato diverse scatole di giochi per bambini con all’interno 2,4 chili di marijuana e 400 grammi di hashish. Sequestrati anche 980 grammi di pasta di hashish e 350 grammi di marijuana, nonché un macchinario per il confezionamento sottovuoto di buste. Il giovane è in carcere a Verbania.