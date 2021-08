Francesca Mirarchi, promessa dell’atletica morta per fotografare l’alba

Le prime ricostruzioni fanno pensare che la 19enne sia scivolata mentre scattava una foto. Domani l’ultimo saluto a Francesca Mirarchi.

Francesca Mirarchi, stando alle prime ricostruzioni dei Carabinieri, lo scorso venerdì sarebbe morta dopo essere scivolata per scattare una foto dell’alba. La 19enne di Lissone era in campeggio con i suoi amici in una delle località più frequentate delle Orobie, i Laghi Gemelli. Erano le 5:30 del mattino di venerdì quando Francesca ha preso il suo telefonino e si è allontanata, forse per scattare una foto. Intorno alle 9 i tre amici che erano con lei, non vedendola tornare, hanno iniziato a preoccuparsi. Poche ore dopo, il tragico ritrovamento: il corpo di Francesca si trovava ai piedi di una scarpata alta circa 15 metri.

Il ricordo di Francesca

Promessa dell’atletica leggera italiana, Francesca Mirarchi è stata sempre legata al mondo dello sport. Suo padre, Beppe Mirarchi, è infatti il Presidente della CBA, punto di riferimento per l’atletica leggera a Cinisello Balsamo. A ricordarla, mediante un post sulla pagina Facebook, è l’Atletica Ricciardi 1946, squadra per la quale Francesca ha gareggiato dal 2017 al 2020. Pagina che è stata presa d’assalto per mostrare affetto e vicinanza alla famiglia.

LEGGI ANCHE: Positiva al Covid partorisce e fugge dall’ospedale lasciando lì il neonato

Incredula è anche Daniela Maggi, assessora allo Sport: «Siamo increduli, era una ragazza meravigliosa. Si era subito ambientata senza problemi, era diventata un poì la mascotte dell’ufficio, era la più giovane». La 19enne aveva da poco iniziato il servizio civile nell’ufficio sport della CBA. «Non ci posso pensare. – continua – L’avevo sentita qualche giorno fa, perché stiamo preparando l’open day dello sport in città. Stava formando un bel gruppo con gli altri ragazzi del servizio civile. Sono rimasti tutti sconvolti. Era educata, riservata, era l’espressione della sua famiglia. Non si può morire così». I funerali si celebreranno domani, 2 Agosto, alle 14:30 nella Chiesa San Pietro e Paolo in Piazza Giovanni XXIII, a Lissone.