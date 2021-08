Olimpiadi, Giamarco Tamberi oro nel salto in alto: prestazione da favola

Giornata storica per Giamarco Tamberi. Un riscatto per l’atleta che 5 anni fa, in occasione dei giochi di Rio, era stato impossibilitato a gareggiare, a causa di un infortunio, con la caviglia immobilizzata fu costretto a rimanere in panchina.

Oggi ha saltato 2.37 (senza errori) come Barshim. Dopo 7 salti senza errori, Gianmarco Tamberi ha commesso tre errori a 2.39, proprio come Barshim. Come previsto dal regolamento, i due a quel punto, hanno potuto scegliere se proseguire e sfidarsi con uno spareggio, oppure accordarsi per l’ex aequo, come poi hanno optato.