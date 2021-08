Australia ancora nella morsa del Covid, nuovi lockdown in tutto il paese

Decisa la proroga del lockdown a Brisbane, Sydeny alla settimana settimana di blocco. In Australia 925 decessi dall’inizio della pandemia

Il governo australiano ha deciso di prorogare il lockdown nella terza città più grande del Paese, Brisbane, fino a domenica a causa di un crescente focolaio caratterizzato dalla variante Delta. Brisbane e diversi comuni circostanti nello stato del Queensland avrebbero dovuto porre fine al lockdown di tre giorni domani ma il governo della regione ha deciso di estenderlo dopo che sono state rilevate 13 infezioni nelle ultime 24 ore.

La città più grande dell’Australia, Sydney, e le città circostanti nello stato del Nuovo Galles del Sud sono alla loro sesta settimana di lockdown. Il governo del New South Wales ha riportato oggi 207 nuove infezioni acquisite localmente. Nel frattempo, il ministro della difesa, Peter Dutton, ha detto di essere in quarantena a casa a Brisbane e che avrebbe partecipato alle sedute del parlamento a distanza. Ha detto in una dichiarazione che è risultato negativo ma deve mettere in quarantena a causa di un cluster di virus nella scuola dei suoi figli. Dutton si era infettato dal coronavirus nel marzo 2020 durante un viaggio a Washington.

Dall’inizio della pandemia, l’Australia che ha una popolazione di circa 25 milioni di persone, ha registrato più di 34.000 casi di coronavirus con 925 decessi. A oggi sono state somministrate circa 12 milioni di dosi di vaccini.