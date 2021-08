Previsioni Meteo DOMANI lunedì 2 | addensamenti in aumento

Nella giornata di domani lunedì le previsioni meteo del 2 agosto. Al nord cieli coperti con piogge. Al centro cieli possibilmente coperti. Al sud cieli coperti. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 2 agosto

Nord:

Nubi cumuliformi sparse, con rovesci o temporali associati, in attenuazione serale su Liguria ed Emilia-romagna.

Centro e Sardegna:

Addensamenti sull’alta Toscana, con rovesci o temporali sparsi, in attenuazione serale; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del centro.

Sud e Sicilia:

Cielo poco nuvoloso o velato su tutto il meridione.

Temperature:

Minime in aumento su puglia centromeridionale, coste ioniche della Basilicata e Calabria, in diminuzione sul resto del paese; massime in diminuzione al centro-sud peninsulare, pianura padana centrorientale e Sicilia tirrenica, in aumento sul resto delle due isole maggiori, aree montuose del triveneto, levante Ligure e alta Toscana, stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Deboli variabili, tendenti ad assumere regime di brezza lungo le coste durante le ore centrali, con locali rinforzi lungo l’area appenninica, Toscana e pianura padana centrorientale.

Mari:

Molto mosso il mar ligure; da mossi a molto mossi il mare e canale di Sardegna e tirreno settentrionale; mossi il resto del tirreno; da poco mossi a mossi lo stretto di Sicilia e adriatico centrosettentrionale; poco mossi o quasi calmi i restanti mari.