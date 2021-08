Roma, Celli: “Raggi non arriverà al ballottaggio” [VIDEO]

La consigliera capitolina Svetlana Celli sancisce il fallimento del M5S a Roma: per lei la gara elettorale è tra centrodestra e centrosinistra.

Elezioni amministrative alle porte per Roma. Virginia Raggi ha perso la maggioranza in Consiglio dopo l’uscita di quattro esponenti del Movimento 5 Stelle, il che mette la Sindaca in grave difficoltà non solo nella gestione dell’amministrazione capitolina ma segna anche agli occhi dei cittadini romani l’ennesima difficoltà politica del M5S romano. Sul tema abbiamo intervistato la consigliera di Roma Capitale, attualmente all’opposizione Svetlana Celli, capogruppo della Lista Civica #RomaTornaRoma in coalizione col centrosinistra, la quale ricorda come la fine del mandato elettorale di Raggi “sia ormai un’agonia che viviamo da parecchio tempo. C’è uno scollamento totale tra Sindaca e Consiglio, non c’è visione per l’amministrazione della città. Come opposizione siamo convinti che Roma debba essere lasciata a chi sa meglio amministrarla“.

Il voto è prossimo, manca ormai un mese di campagna elettorale dato che siamo ormai in estate, afferma Celli. Inutile quindi pensare alle dimissioni visti tempi, inoltre “ci sono le ultime cose da definire senza dimenticare l’ultima variazione in bilancio che può portare fondi importanti ai municipi. Siamo pronti ad aiutare la maggioranza nell’interesse della Città. Ma oramai questa amministrazione è al capolinea“.

Cambiano quindi le prospettive per Roma per i prossimi anni. La Raggi è davvero fuori dai giochi? “Nonostante qualche tifoso, non credo che Raggi possa arrivare al ballottaggio. Immagino sia una questione tra centrosinistra e centrodestra, chiediamo per questo ai cittadini di non guardare al futuro di Roma con la pancia. Mi auguro che il centrosinistra, unito magari a Calenda che spero al ballottaggio decida di sostenere Gualtieri, possa dare una amministrazione democratica ma capace e allo stesso tempo umile“.

Parlando di uno dei problemi principali per la Capitale, Roma è invasa dai rifiuti. Lo si evince anche dalle testimonianze dei romani, senza dimenticare i cumuli di spazzatura galleggiante durante l’alluvione di alcune settimane fa, e si rischia addirittura una emergenza sanitaria. Si parla di una già contestata riapertura della discarica di Albano Laziale come soluzione per alleggerire la Capitale dalla spazzatura. A questo Celli risponde che “l’amministrazione Raggi non è mai intervenuta seriamente sul problema, non c’è una visione sul piano rifiuti. I bilanci dell’Ama non sono stati approvati e la Capitale ora è un malato in fin di vita. Roma ha bisogno di un suo impianto di smaltimento rifiuti, non possiamo immaginare di scaricare altrove questo problema. Si deve avere il coraggio di scegliere, cosa che questa amministrazione non ha fatto” conclude la consigliera.