È la Sardegna, secondo Agenas (l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), la Regione con la crescita maggiore di persone in terapia intensiva, in una settimana.

La Sardegna in una settimana è passata dal 5% al 9%. Mentre per i ricoveri Covid nei reparti ordinari, le due Regioni con la maggiore crescita sono Sicilia e Calabria, rispettivamente al 10% e 9%.