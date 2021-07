Uomini e Donne, scoppia l’amore dopo il trono over: i due beccati così

I protagonisti del trono over di Uomini e Donne continuano a mietere curiosità e interesse anche in queste settimane che il programma è in vacanza, pronto a riprendere la sua messa in onda quotidiana appena finita l’Estate. Molti sono i personaggi che rivedremo quando il dating show tornerà alla sua messa in onda ordinaria e altrettanti quelli che invece diranno addio al salotto di Maria de Filippi visto che in questi mesi hanno trovato l’anima gemella o almeno così sembra salvo eventuali cambiamenti di fine stagione.

Uomini e Donne trono over: Nicola Vivarelli e Eleonora Perrone amore in corso?

Ad interessare particolarmente il pubblico è la conoscenza tra Nicola Vivarelli ed Eleonora Perrone, i due si sono piaciuti durante il trono over e a quanto pare stanno mantenendo contatti molto vivaci. Ma cosa succede in realtà tra l’ex giovane corteggiatore di Gemma Galgani e la dama? E’ scattato qualcosa d’importante o per il momento è solo una conoscenza basata su una bellissima amicizia? Molte le domande inerenti al rapporto nato fra i due protagonisti di Uomini e Donne, domande che per il momento hanno solo risposte vaghe. In una recente intervista rilasciata al magazine omonimo del programma Nicola ha parlato proprio della sua nuova conoscenza.

Sembra che alla fine della trasmissione Nicola abbia raggiunto Eleonora a Novaro e i due abbiano trascorso del tempo insieme, per ora non c’è stato altro ma il bel cavaliere non nega che con la Perrone c’è una bella intesa che potrebbe trasformarsi in altro: l’ufficiale di marina non si preclude nessuna possibilità e vive giorno per giorno quelle che gli viene riservato. “Siamo andati a cena fuori, abbiamo fatto passeggiate, visitato lo zoo e le ho presentato i miei amici” ha dichiarato il cavaliere affermando anche d’aver presentato la dama ai suoi amici più cari.

Nicola Vivarelli: “Per il momento stiamo bene così”

Nessuna dichiarazione compromettente o interesse particolare, Nicola Vivarelli si vive il momento felice e la conoscenza con la dama intenzionato evidentemente ad essere parte del parterre maschile della prossima edizione di Uomini e Donne. “Per il momento siamo stati insieme poco, ma siamo stati bene. Vediamo quando verrà qui da me…”.

Queste le parole dirette dell’ufficiale che se anche potrebbe intraprendere una relazione con Eleonora occorre capire quanto sia preso seriamente da lei. Intanto l’Estate è ancora lunga e scorrendo il suo profilo Instagram, sembra che il cavaliere sia molto preso da se stesso e dal desiderio di viversi le vacanze con entusiasmo. Negli scatti condivisi appare spesso da solo o in compagnia di qualche amico ma non sembra avere nessuna intenzione di cercare l’amore vero.