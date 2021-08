Minori e vaccino: la scelta di un adolescente prevale su quella dei genitori

Il Comitato nazionale di bioetica si è espresso riguardo l’argomento minori e vaccino, dopo la richiesta di un parere.

La volontà di vaccinarsi “coincide con il miglior interesse per lui e per la comunità” quindi se un adolescente volesse vaccinarsi ma i genitori fossero contrari, il giovane deve essere ascoltato da personale medico e “la sua volontà deve prevalere, in quanto coincide con il migliore interesse della sua salute psico-fisica e della salute pubblica”. Per quanto riguarda invece i giovani con malattie per le quali è raccomandata la vaccinazione, è dovere dei genitori e obbligo, loro o dei rappresentanti legali, di fare l’interesse del giovane “con ricorsi al comitato di etica clinica o ad uno spazio etico e, come extrema ratio, al giudice tutelare”.

Se il minore rifiuta?

Potrebbe anche essere il caso di un minore che rifiuta il vaccino mentre i genitori vorrebbero che lui lo facesse. In quel caso, il Comitato ritiene che è “importante e auspicabile che l’adolescente sia informato che la vaccinazione è nell’interesse della sua salute, della salute delle persone prossime e della salute pubblica ma appare corretto non procedere all’obbligo di vaccino in mancanza di una legge, ma porre in essere misure atte a salvaguardare la salute pubblica”. In caso le parti non trovino un accordo e vi sia contrasto, è dovuta la certificazione per rendere noto con la massima chiarezza le posizioni