Attacco hacker a SaluteLazio: “Continuiamo con le registrazioni a mano”

Nonostante il blocco del portale della regione Lazio, continua il servizio di tamponi e inoculazioni per i cittadini

Il servizio di vaccinazione nel Lazio non subirà stop, nonostante l‘attacco da parte di hacker subito sul sito della regione che ne ha bloccato il portale per le prenotazioni. Ad annunciarlo anche Eugenio Leopardi, presidente di Federfarma Lazio.

“Nonostante i problemi legati all’attacco hacker al sito SaluteLazio, le farmacie della regione non hanno interrotto i servizi di tamponi e vaccini per i cittadini che volevano vaccinarsi o che dovevano fare controlli per un contatto avuto, per tranquillizzarsi o mettersi in quarantena – afferma Leopardi –. I servizi sono stati effettuati nonostante tutti i disagi per la registrazione a mano. Una modalità che proseguirà fino alla riattivazione del sito della Regione, al momento ancora bloccato per evitare ulteriori infiltrazioni“.

“Siamo continuamente in contatto con LazioCrea (società che per la Regione gestisce l’area informatica, ndr) – continua il presidente dei Federfarma del Lazio –, sperando che tutto possa riprendere al più presto. Le farmacie, anche in questo caso, si sono dimostrate capaci di rispondere e di supportare cittadini e istituzioni in emergenza. Sinceramente spiace vedere che ci sono soggetti che si divertono a giocare con la salute delle persone. E’ una cosa che lascia l’amaro in bocca“.