Covid, a Wuhan si registrano nuovi positivi: tamponi a tutti gli abitanti

Torna la paura a Wuhan dove non si registravano casi di positività al Covid-19 dallo scorso giugno. Disposta la chiusura delle scuole.

In Cina e, in particolare, a Wuhan torna la paura Coronavirus. Sette i nuovi casi di positività che si sono registrati nella città da cui, lo scorso anno, ha avuto inizio la pandemia. Ed è sempre a Wuhan che non si registravano casi di positività al Covid-19 dallo scorso giugno.

Nuovi contagi

Stando a quanto riportano alcuni media locali, a riportare il Covid-19 a Wuhan è un residente del distretto di Zhuankou, risultato positivo al test la scorsa domenica. Questa persona sarebbe poi entrata in contatto e infettato altre sei persone appartenenti ad un gruppo di turisti che provenivano da Huaian. I nuovi sette positivi al Covid-19 sono attualmente ricoverate in ospedale.

Dopo la notizia di nuovi contagi, le autorità di Wuhan hanno deciso di sottoporre l’intera popolazione al tampone in modo da riuscire ad individuare eventuali positivi e limitare il contagio. A ciò si aggiunge anche la decisione di chiudere tutte le scuole e di accelerare la vaccinazione soprattutto tra i più giovani, soprattutto studenti e insegnanti. Il livello di rischio, intanto, è stato alzato a medio.