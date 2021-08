Fidanzati in Vespa travolti da un’auto muoiono sul colpo: arrestato il conducente

Arrestato il conducente della Volkswagen Golf che ha travolto due fidanzati che viaggiavano a bordo di una Vespa

Un giovane alla guida una Volkswagen Golf ha travolto e ucciso con la sua auto due fidanzati, Daniele Zanrei, 30 anni e Sonia Tosi, 26 anni, in provincia di Piacenza. Il ragazzo alla guida dell’auto, 23 anni, era positivo al test dell’alcol.

Daniele e Sonia era invece a bordo di una Vespa a Zena di Carpaneto (Piacenza), quando l’auto li avrebbe investiti in velocità, trascinando il motorino per circa 100 metri. La coppia, sbalzata dalla Vespa, è finita contro il parabrezza dell’automobile.

Leggi anche:—>Minore obbligato a prostituirsi online: arrestati la madre e un sacerdote

Come si apprende dai media locali, il giovane 23enne, scioccato, è finito in ospedale e sottoposto al test dell’alcol, è risultato positivo. Aveva 3,1 grammi di alcol in corpo, sei volte il limite consentito dalla legge. I carabinieri lo hanno arrestato e ora è ai domiciliari.