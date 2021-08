Minore obbligato a prostituirsi online: arrestati la madre e un sacerdote

A condurre l’inchiesta, i carabinieri di Termini Imerese. Agli atti chiamata tra il prete e il minore. Secondo il gip, le prestazioni sessuali sarebbero state pagate con le offerte dei fedeli

Una donna, in cambio di pochi euro costringeva il figlio a esibirsi in atti sessuali di fronte alla videocamera del pc. Una madre di Palermo è finita ai domiciliari per prostituzione minorile aggravata. A guarda i filmini hard c’era un sacerdote di San Feliciano Magione (Perugia) che pagava la donna per assistere alle suddette esibizioni hard del minorenne. L’uomo è finito nel carcere di Spoleto. Secondo il gip, come riporta Adnkronos, il prete arrestato applicava un «perverso modus operandi in totale spregio dei principi di etica e di religiosità che dovrebbero ispirare il suo comportamento».

Il gip cita inoltre una chiamata in cui il sacerdote, «pur dimostrandosi compiaciuto del video a contenuto sessuale ricevuto» dal 17enne, «ne pretende un secondo di identico contenuto dov’è possibile vedere anche il volto del minore al momento dell’orgasmo». «Mandamene uno dove si vede il tuo volto mentre godi…che mi piace molto..», dice il sacerdote al giovane. «Dinanzi alla richiesta di danaro formulata dal ragazzo» il prete «risponde rammentando al suo giovane interlocutore che già in passato gli aveva mandato dei soldi».

Ecco il discorso tra i due:«Va bene…si vedrà…Poi ci dico…il regalino non lo deve fare? Non…non pretendo…se…se lo vuole fare…se non lo vuole fare…niente!», dice il giovane. E il sacerdote: «Non ho capito…». «Ci dico il regalino me lo vuole fare però?». «Eh ma quante volte di devo fare sto regalino…una volta ti ho mandato pure i soldini…non hai fatto niente lo stesso…». «Mandami questo video come ti ho detto io...», continua il prete. «No no no…», ribatte il ragazzo. «Oppure fai un video in diretta…», insiste.

Il prete, per pagare le prestazioni con il minore avrebbe usato anche i soldi delle offerte dei fedeli. È quanto si apprende dall’ordinanza di custodia cautelare a carico del prete e della madre del 17enne. «Nonostante il minore non si senta bene e prospetti il bisogno di avere dei medicinali, il parroco dimostra noncuranza dello stato psico-fisico del minore, e lo induce a effettuare ugualmente la videochiamata», scrive il gip. «Significativo il riferimento ai soldi da parte del parroco: ‘Anche a tuo cognato ieri glieli avrei voluti mandare ma non ho potuto non che non ho voluto.. non ce li avevo e non ce li ho.. se arriva qualche cosa magari vedo cosa posso fare ma sinceramente non ce l’ho..».

Leggi anche:—>Covid, a Wuhan si registrano nuovi positivi: tamponi a tutti gli abitanti

«Sebbene allo stato della discovery delle indagini, non sia affiorata la prova certa di incontri diretti o rapporti sessuali avvenuti di presenza fra il parroco e i minori, si delinea ugualmente una condotta di estrema gravità penalmente rilevante, potendo affermarsi che, con cadenza quasi giornaliera» il prete arrestato «è solito intrattenere rapporti telematici di natura esclusivamente sessuale con soggetti di minore età, li induca a compiere atti di autoerotismo, talvolta in presenza fra di loro, dietro la promessa e corresponsione di somme di denaro che vengono caricate sulle carte post pay in uso ai minori stessi», scrive ancora il gip di Palermo Fabio Pilato.

«Il linguaggio esplicito e monotematico utilizzato dimostra come le relazioni intrattenute dal parroco con i suoi giovani interlocutori non trovino fondamento nel ministero del sacerdozio o in ragioni di assistenza sociale, ed obbediscano esclusivamente alle irrefrenabili esigenze di soddisfacimento di insani impulsi sessuali. Non sussiste infatti nessuna conversazione che lasci solo ipotizzare che le dazioni di danaro fossero ispirate a ragioni di solidarietà, di aiuto o di beneficenza da parte del prete nei confronti di soggetti poco abbienti».

Leggi anche:—>Giallo sul decesso di un lavapiatti: «Aveva ferite lungo il corpo»

La madre del minorenne, secondo quanto riporta il gip, «ha dimostrato di essere consapevole della natura dei rapporti fra il figlio ed il parroco e di trattenere una parte delle somme che questi invia come corrispettivo per il perverso scambio di prestazioni. «A svelare la consapevolezza dell’indagata» una conversazione del 28 maggio «laddove la donna invita il figlio a mandare un video a padre Vincenzo per avere in cambio dei soldi, suggerendogli al contempo di prospettare al sacerdote uno stato di necessità».