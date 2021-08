Nelle acque della vita | Il Vangelo di oggi Martedì 3 Agosto 2021

Gesù a volte ci lascia remare da soli a largo nelle acque della vita, ma non ci abbandona col suo sguardo, che ci segue sempre.

Liturgia di oggi Martedì 3 Agosto 2021

MARTEDÌ DELLA XVIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO DISPARI)

O Dio, vieni a salvarmi,

Signore, vieni presto in mio aiuto.

Tu sei mio aiuto e mio liberatore:

Signore, non tardare. (Sal 69,2.6)

Prima Lettura

Mosè è l’uomo di fiducia in tutta la mia casa. Perchè non avete temuto di parlare contro di lui?

Dal libro dei Numeri

Nm 12,1-13

In quei giorni, Maria e Aronne parlarono contro Mosè, a causa della donna etìope che aveva preso. Infatti aveva sposato una donna etìope. Dissero: «Il Signore ha forse parlato soltanto per mezzo di Mosè? Non ha parlato anche per mezzo nostro?». Il Signore udì. Ora Mosè era un uomo assai umile, più di qualunque altro sulla faccia della terra.

Il Signore disse a un tratto a Mosè, ad Aronne e a Maria: «Uscite tutti e tre verso la tenda del convegno». Uscirono tutti e tre. Il Signore scese in una colonna di nube, si fermò all’ingresso della tenda e chiamò Aronne e Maria. I due si fecero avanti.

Il Signore disse:

«Ascoltate le mie parole!

Se ci sarà un vostro profeta,

io, il Signore,

in visione a lui mi rivelerò,

in sogno parlerò con lui.

Non così per il mio servo Mosè:

egli è l’uomo di fiducia in tutta la mia casa.

Bocca a bocca parlo con lui,

in visione e non per enigmi,

ed egli contempla l’immagine del Signore.

Perché non avete temuto

di parlare contro il mio servo, contro Mosè?».

L’ira del Signore si accese contro di loro ed egli se ne andò; la nube si ritirò di sopra alla tenda ed ecco: Maria era lebbrosa, bianca come la neve. Aronne si volse verso Maria ed ecco: era lebbrosa.

Aronne disse a Mosè: «Ti prego, mio signore, non addossarci il peccato che abbiamo stoltamente commesso! Ella non sia come il bambino nato morto, la cui carne è già mezzo consumata quando esce dal seno della madre». Mosè gridò al Signore dicendo: «Dio, ti prego, guariscila!».

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 50 (51)

Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;

nella tua grande misericordia

cancella la mia iniquità.

Lavami tutto dalla mia colpa,

dal mio peccato rendimi puro. R.

Sì, le mie iniquità io le riconosco,

il mio peccato mi sta sempre dinanzi.

Contro di te, contro te solo ho peccato,

quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto. R.

Così sei giusto nella tua sentenza,

sei retto nel tuo giudizio.

Ecco, nella colpa io sono nato,

nel peccato mi ha concepito mia madre. R.

Crea in me, o Dio, un cuore puro,

rinnova in me uno spirito saldo.

Non scacciarmi dalla tua presenza

e non privarmi del tuo santo spirito. R.

Il Vangelo di oggi Martedì 3 Agosto 2021

Comandami di venire verso di te sulle acque.

Dal Vangelo secondo Matteo

Mt 14,22-36

[Dopo che la folla ebbe mangiato], subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull’altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo.

La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde: il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!».

Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo che il vento era forte, s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?».

Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!».

Compiuta la traversata, approdarono a Gennèsaret. E la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione; gli portarono tutti i malati e lo pregavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccarono furono guariti.

Parola del Signore.

Nelle acque della vita | Il commento al Vangelo di oggi Martedì 3 Agosto 2021

Gesù a volte ci lascia remare da soli a largo nelle acque della vita, ma non ci abbandona col suo sguardo, che ci segue sempre. Poi, camminando al di sopra delle circostanze avverse, ci viene incontro dicendoci: “Sono io!”, io che osservo tutto quello che succede e non vi abbandono, sono io che ho vinto ogni male! Gesù infatti ha vinto tutto il male che il mondo contiene, persino la morte. Quale circostanza allora dovrà mai farci paura?

Il commento al Vangelo di ieri

Non c’è niente che Dio non conosca di noi e che non possa risolvere. Ricordiamoci sempre che nulla è impossibile a Dio e che tutto ciò che ora non capiamo, come gli apostoli non capivano, ha un senso che lui conosce. Affidiamoci quindi a Gesù che è Dio e che sa che con lui potremo affrontare ogni tempesta.