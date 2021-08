Gesù partecipa al nostro dolore | Il Vangelo di oggi Lunedì 2 Agosto 2021

Ricordiamoci che Gesù partecipa alle nostre sorti, al nostro dolore ed “ha compassione” di noi, cioè “sente con” noi.

Liturgia di oggi Lunedì 2 Agosto 2021

LUNEDÌ DELLA XVIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO DISPARI)

O Dio, vieni a salvarmi,

Signore, vieni presto in mio aiuto.

Tu sei mio aiuto e mio liberatore:

Signore, non tardare. (Sal 69,2.6)

Prima Lettura

Non posso portare da solo il peso di tutto questo popolo.

Dal libro dei Numeri

Nm 11, 4b-15

In quei giorni, gli Israeliti ripresero a piangere e dissero: «Chi ci darà carne da mangiare? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto gratuitamente, dei cetrioli, dei cocomeri, dei porri, delle cipolle e dell’aglio. Ora la nostra gola inaridisce; non c’è più nulla, i nostri occhi non vedono altro che questa manna».

La manna era come il seme di coriandolo e aveva l’aspetto della resina odorosa. Il popolo andava attorno a raccoglierla, poi la riduceva in farina con la macina o la pestava nel mortaio, la faceva cuocere nelle pentole o ne faceva focacce; aveva il sapore di pasta con l’olio. Quando di notte cadeva la rugiada sull’accampamento, cadeva anche la manna.

Mosè udì il popolo che piangeva in tutte le famiglie, ognuno all’ingresso della propria tenda; l’ira del Signore si accese e la cosa dispiacque agli occhi di Mosè.

Mosè disse al Signore: «Perché hai fatto del male al tuo servo? Perché non ho trovato grazia ai tuoi occhi, al punto di impormi il peso di tutto questo popolo? L’ho forse concepito io tutto questo popolo? O l’ho forse messo al mondo io perché tu mi dica: “Portalo in grembo”, come la nutrice porta il lattante, fino al suolo che tu hai promesso con giuramento ai suoi padri? Da dove prenderò la carne da dare a tutto questo popolo?

Essi infatti si lamentano dietro a me, dicendo: “Dacci da mangiare carne!”. Non posso io da solo portare il peso di tutto questo popolo; è troppo pesante per me. Se mi devi trattare così, fammi morire piuttosto, fammi morire, se ho trovato grazia ai tuoi occhi; che io non veda più la mia sventura!».

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 80 (81)

R. Esultate in Dio, nostra forza.

Il mio popolo non ha ascoltato la mia voce,

Israele non mi ha obbedito:

l’ho abbandonato alla durezza del suo cuore.

Seguano pure i loro progetti! R.

Se il mio popolo mi ascoltasse!

Se Israele camminasse per le mie vie!

Subito piegherei i suoi nemici

e contro i suoi avversari volgerei la mia mano. R.

Quelli che odiano il Signore gli sarebbero sottomessi

e la loro sorte sarebbe segnata per sempre.

Lo nutrirei con fiore di frumento,

lo sazierei con miele dalla roccia. R.

Il Vangelo di oggi Lunedì 2 Agosto 2021

Alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla.

Dal Vangelo secondo Matteo

Mt 14,13-21

In quel tempo, avendo udito [della morte di Giovanni Battista], Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte.

Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati.

Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare».

Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano; voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che cinque pani e due pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui».

E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla.

Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini.

Parola del Signore.

Gesù partecipa al nostro dolore | Il commento al Vangelo di oggi Lunedì 2 Agosto 2021

Gesù si manifesta di nuovo alla vita degli uomini di allora con un grande prodigio: può agire dove c’è miseria, dove c’è poco o niente lui può far sopraggiungere l’abbondanza.

E così nella nostra vita: ricordiamoci che Gesù partecipa alle nostre sorti, al nostro dolore. Ricordiamoci che Gesù “ha compassione” di noi, cioè che “patisce” “con” noi. È proprio questo il significato della parola di origine greca: Gesù “sente con” noi, quello che noi stessi sentiamo. Non si tratta di una pietà distaccata ma di un sentire lo stesso che sentiamo noi!

Gesù quindi non è mai indifferente a ciò che ci capita. Non lo era al tempo, caricandosi di tutte le nostre sofferenze sulla Croce, e non lo è oggi.

Per quanto egli sia in Cielo, Gesù è uomo come noi, e questa condizione eterna che Dio ha assunto lo fa nostro fratello e ancora più partecipe delle nostre vicende, perché grazie a lui siamo tutti figli di Dio. Ciascuno amato e, nella sofferenza, accompagnati dal suo sguardo vigile che non si dimentica di noi, non ci abbandona.