Abbronzarsi in modo sano: tutti i consigli per non rischiare di scottarsi

E’ scattato il momento di correre al mare ad abbronzarsi crogiolandosi al sole per ore cullati dalle onde senza pensieri. L’obiettivo, naturalmente, è quello di sfoggiare, al ritorno una magnifica pelle ambrata da far invidia a tutti.

La tintarella estiva è un must dell’estate per ogni donna. Prendere il sole comporta notevoli benefici, per esempio ci aiuta a dormire meglio, fa bene alla pelle e migliora l’umore. Però bisogna fare attenzione a non esagerare perché, per esempio, troppo sole può risultare nocivo.

Tintarella in tutta serenità

Ecco quindi alcuni consigli per un’abbronzatura sana e perfetta che ci garantirà il colorito desiderato senza farci correre inutili rischi per la nostra salute. Inoltre a nessuno piace scottarsi e diventare rosso come dei gamberi, patendo le pene dell’inferno in un periodo che dovrebbe essere di assoluto relax.

Sole sì, ma con misura: come fare

Gradualità: non c’è bisogno di correre, non è una gara. In modo particolare se siete al primo sole dovete procedere in modo graduale. Dovete dare alla vostra pelle il tempo per attivare una giusta produzione di melanina, così eviterete le sopracitate, fastidiosissime scottature.

La crema solare giusta: secondo alcuni esperti tutti dovrebbero iniziare da una protezione 50 per poi diminuire il fattore di protezione dopo 4 o 5 giorni. La crema solare va applicata più volte durante la giornata. Essa infatti non protegge soltanto dai raggi solari, ma aiuta anche a non far seccare la pelle.

Esposizione al sole: è assolutamente da evitare l’abitudine di stendersi al sole nelle ore più calde, cioè dalle 12 alle 15.

Le vitamine: assumete degli integratori a base di attivi per rinforzare le difese della cute, via libera alla vitamina C

Intensificatori: contengono sostanze coloranti naturali, per esempio hennè, noce nera e caramello o altre artificiali

Muoversi: fate qualche passeggiata magari sul bagnasciuga, in questo modo favorirete la distribuzione dei raggi solari su tutto il corpo e quando tornerete a casa non avrete aree più scure e altre più chiare

Il doposole: è un prodotto che ha diversi effetti benefici, aumenta la durata dell’abbronzatura, ma aiuta anche la pelle che necessita di idratazione. Inoltre contiene degli elementi specifici per riparare le pelle dall’azione violenta del sole

