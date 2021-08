Perseguita la vicina nonostante divieto di avvicinamento: arrestato 30enne

Un uomo di 30 anni, nei mesi scorsi, era finito in carcere con le accuse di atti persecutori, violenza sessuale e violazione di domicilio ai danni di una vicina di casa. Successivamente era stato scarcerato, ma era stato disposto il divieto di avvicinamento. Una misura che non è stata sufficiente a mettere un freno alle attenzioni morbose nei confronti della vittima, la quale ha segnalato nuovamente le molestie alle autorità. I Carabinieri di Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, lo hanno dunque nuovamente arrestato.

Il divieto di avvicinamento notificato allo stalker non è stato sufficiente per mettere un punto all’incubo di una donna. Quest’ultima, a Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, veniva perseguitata da un condomino che si era invaghito di lei. L’uomo, nei mesi scorsi, era stato arrestato con le accuse di atti persecutori, violenza sessuale e violazione di domicilio proprio ai danni della vicina di casa. Successivamente era stato scarcerato, a patto che rimanesse distante dalla vittima. La misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale, tuttavia, non è stata rispettata. La malcapitata, nuovamente avvicinata dal trentenne, non ha esitato a rivolgersi ai Carabinieri, i quali lo hanno riportato in cella. La speranza è che adesso le attenzioni morbose siano finalmente terminate.

I due arresti sono stati resi possibile in applicazione del protocollo previsto dal c.d. “Codice rosso”, che tutela le e donne e i soggetti deboli che subiscono violenze, atti persecutori e maltrattamenti. Il Gip del Tribunale di Teramo, il dott. Giovanni Cirillo, a seguito della reiterazione delle violazioni delle prescrizioni imposte, ha revocato il precedente provvedimento di divieto di avvicinamento, disponendo nuovamente la custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato quindi prelevato dalla sua abitazione, che si trova nello stesso condominio in cui abita la vittima, e condotto presso la Casa Circondariale di Vasto.