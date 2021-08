Riforma Giustizia, approvata doppia fiducia alla Camera. Stasera voto finale

La riforma della Giustizia a firma Cartabia ha ottenuto nella notte due importanti voti di fiducia alla Camera, corrispondenti ai due articoli che vanno a comporre il testo di legge, incassando nella prima votazione 461 sì, 55 no e un astenuto, e nella seconda votazione 458 sì e 46 no. Cosa ci dicono questi numeri?

La riforma della Giustizia a firma Cartabia compie un altro passo in avanti e si avvicina sempre più alla sua approvazione definitiva: nella notte tra lunedì e martedì la riforma ha ottenuto due voti di fiducia alla Camera, corrispondenti ai due articoli da cui è composto il testo di legge: la prima fiducia è stata posta sulle prime norme contenute nel testo e immediatamente operative; la seconda fiducia è stata posta sulla seconda parte, che prevede una delega al governo (e di queste norme fanno parte anche le misure sulla improcedibilità e sul regime speciale per i processi di mafia, terrorismo, droga e violenza sessuale). Nel primo caso, la riforma ha ottenuto 462 sì, 55 no e un astenuto; nel secondo caso 458 sì e 46 no. Il voto finale alla Camera è ora previsto per questa sera alle 19, poi il testo dovrà passare al Senato. E difficilmente si andrà incontro a sorprese dell’ultim’ora: la crisi alla Camera aperta con le obiezioni poste dal M5s sulla prescrizione dei processi sembra veramente superata. Il Cdm che ha portato all’accordo condiviso ha dato i suoi frutti, e ora il testo di legge ottiene ampi numeri di sostegno. Anche se non mancano defezioni pentastellate, per quanto minime: sono stati 13 i deputati assenti “non giustificati”, mentre 7 sono stati i deputati risultati in missione. Ma cosa ci dicono questi numeri?

Ricompattate le fila nel M5s, anche se non del tutto

Innanzitutto ci dicono che il malcontento all’interno del M5s sembra rientrato, anche se non completamente. Di certo, la situazione è migliorata rispetto a domenica, quando diversi pentastellati avevano disertato la votazione sulle pregiudiziali di costituzionalità (erano ben 41 i deputati assenti). Da quel momento, ogni tentativo è stato dispiegato per far rientrare un malcontento che poteva diventare pericoloso e in quest’ottica vanno viste le assenze alla fiducia alla Camera, come un’emergenza rientrata. Di certo un problema nel M5s rimane, ma assume dimensioni più contenute, evitando di dispiegare i suoi effetti su tutta la maggioranza. Ovviamente, questo momentaneo ricompattamento dà modo a Giuseppe Conte di ostentare ottimismo. Già in mattinata l’ex premier aveva ribadito: “Crediamo di aver raggiunto e aggiunto dei significativi miglioramenti, quindi i parlamentari del M5S daranno il loro voto ed esprimeremo compattezza”. Dall’altro lato, i pentastellati da sempre favorevoli al provvedimento possono tirare un sospiro di sollievo e ridimensionare l’opposizione interna venutasi a creare a un certo punto della trattativa: “Il nostro è stato un atteggiamento critico, ma sempre costruttivo. Se non avessimo chiesto una norma transitoria avremmo lasciato la tagliola ai processi di mafia”, sottolinea Eugenio Saitta stando a quanto riportato dal Corriere.

Riforma Giustizia, le altre reazioni sulla fiducia

Intanto, ad alzare i toni sono gli ex M5s attualmente appartenenti ad Alternativa C’è che, attraverso la voce di Francesco Forciniti, attaccano la ministra della Giustizia: “Lei disse che i processi di mafia non erano affatto in pericolo, poi però, in fretta e furia ha convocato un Cdm, messo una pezza, e detto che ora i processi di mafia erano salvi. Mentivate prima e mentite ora. Il testo è una corsa a ostacoli per i giudici d’Appello che dovranno motivare la “particolare” complessità del processo, contro cui i mafiosi potranno fare ricorso in Cassazione”. Ma tra gli scarsi sussulti di opposizione, fiancheggiati da FdI, la maggioranza sembra intenta a festeggiare un primo successo. Lo fa, quanto meno, Mariastella Gelmini, che ribadisce: “È un nostro merito se oggi non siamo più soli a difendere il garantismo, è grazie a 25 anni di battaglie. La Lega è arrivata sulle nostre posizioni. Lo stesso accadrà anche con FdI”. Esprime soddisfazione anche il Pd che, stando al Corriere, con Walter Verini sottolinea di “aver contribuito a superare estremismi e rigidità di chi etichettava la riforma come una schifezza e chi non voleva cambiarne una virgola. Abbiamo ascoltato anche le critiche, arrivate da istituzioni. Orma si può voltare pagina”.