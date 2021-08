Cede muro di ghiaccio a forma di iceberg: tre feriti al museo del Titanic

È successo a Pigeon Forge, nel Tennessee, Usa. Cnn: una persona accompagnata in ospedale con l’elicottero. Ecco cos’è successo

Un muro di ghiaccio a forma di iceberg nel Titanic Museum del Tennessee ha ceduto ieri sera e ha ferito tre visitatori. È quanto ha fatto sapere la Cnn. Una delle persone ferite è stata accompagnata in elicottero all’ospedale di Knoxville. Il Titanic Museum Attraction si trova a Pigeon Forge, ed è il più grande museo al mondo dedicato al Titanic. Offre un’ampia collezione di oggetti trovati sulla nave del valore di 4,5 milioni di dollari, nonché una replica della Grande Scala di prima classe e, per l’appunto, un grande muro di ghiaccio a forma di iceberg che i visitatori hanno l’opportunità di toccare.

«Non ci saremmo mai aspettati che si verificasse un incidente come questo poiché la sicurezza dei nostri ospiti e dei membri dell’equipaggio ha sempre la precedenza», hanno scritto i proprietari del museo, Mary Kellogg Joslyn e John Joslyn, sulla pagina Facebook del Titanic Museum. Altre due persone sono state portate in un altro ospedale nei dintorni, ma non si sa ancora in che condizioni siano.