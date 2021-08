Scontro tra due treni, il bilancio è tragico: 3 morti e 31 feriti, 4 sono gravi

Lo scontro è avvenuto tra un espresso e un regionale: uno dei due macchinisti, probabilmente, non ha rispettato il segnale di stop.

Poco dopo le ore 8:00 – ora locale – in Repubblica Ceca è avvenuto un tragico scontro frontale tra due treni: un espresso che proveniva da Monaco di Baviera e un regionale. Il bilancio è, al momento di 3 morti e 31 feriti. Tra i feriti, però, ve ne sono 4 considerati in pericolo di vita. Si tratta del più grande incidente ferroviario avvenuto in Repubblica Ceca dalla scorsa estate.

La ricostruzione

Stando alle prime ricostruzioni degli agenti, l’espresso diretto a Praga si è scontrato frontalmente con un regionale che viaggiava sulla tratta Pilsen. Domazlice. Martin Drapal, Ispettore delle ferrovie, spiega: «Il conducente di uno dei due treni, probabilmente, non aveva rispettato il segnale di stop». Il Ministro dei Trasporti Karel Havlicek, recatosi sul luogo dell’incidente, ha aggiunto: «Secondo quanto accertato da più fonti, il macchinista del treno espresso proveniente da Monaco di Baviera non ha reagito al segnale giallo. Non ha rallentato. E poi non ha nemmeno reagito al segnale di stop. Ha proseguito e si è scontrato con un altro treno passeggeri».

LEGGI ANCHE: Tensioni nel centrodestra: in disaccordo sull’obbligo vaccinale nelle scuole

Le vittime

Dagmar Brozova, la portavoce della Polizia regionale di Pilsen, attraverso la tv pubblica, ha reso noto il bilancio attuale dell’incidente. Ad aver perso la vita sono 3 persone, ovvero i macchinisti dei due treni e una donna che viaggiava sul regionale. 31, invece, sono i feriti e di questi 4 sono in pericolo di vita. La Brozova fa sapere, inoltre, che sul treno impegnato nella tratta Praga – Monaco viaggiavano molti stranieri. «La situazione è grave» ha detto il Ministro Havliceck. «Decine di feriti sono stati segnalati sul posto. Stiamo aiutando l’evacuazione dei passeggeri» conclude.