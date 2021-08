Usa, Andrew Cuomo denunciato dalle collaboratrici:«Un molestatore seriale»

Il governatore dello Stato di New York è accusato di essere un molestatore seriale e c’è chi preme affinché si dimetta. Ecco cosa è scritto nel rapporto su di lui

«Il governatore Andrew Cuomo ha molestato diverse donne, alcune molto giovani, con palpeggiamenti, baci, abbracci e apprezzamenti fisici non richiesti. Inoltre si è vendicato nei confronti di almeno una donna che lo aveva denunciato pubblicamente». Sono queste le parole contenute in un rapporto di 165 pagine della procuratrice generale dello Stato di New York Letitia James. Cuomo, 63 anni, è a capo dello Stato di New York dal 2011. Solo l’anno scorso il governatore era considerato un modello di efficienza per come aveva gestito la pandemia, tant’è che molti lo avrebbero voluto alla White House. Invece oggi la sua reputazione vacilla.

Gli investigatori hanno raccolto delle testimonianze “allarmanti” da 11 probabili vittime. Lindsey Boylan, consigliera economica, ha raccontato che Cuomo la avrebbe baciata sulle labbra, mentre si trovavano nel suo ufficio a Manhattan, mentre nell’ottobre 2017, nel corso di un viaggio di lavoro in aereo, le avrebbe proposto di giocare a «strip poker».

Charlotte Bennett, 25enne ex assistente di segreteria, ha raccontato che una sera del 2019, Cuomo le disse: «Sai, sto cercando una fidanzata; mi chiedevo se tu non hai niente in contrario a fare sesso con un uomo più vecchio di te». Charlotte è sposata, ma per il governatore non sarebbe un problema: «Sei monogama o hai relazioni anche al di fuori dal matrimonio?». Le provocazioni di Cuomo venivano poi spesso «seguite da approcci indesiderati».

Dall’inchiesta affidata a Joon Kim, ex procuratore federale, ed Anne Clark, una delle più note avvocate specializzate in diritto di lavoro, è emerso che «Cuomo e i suoi consiglieri più stretti hanno creato una cultura del lavoro tossica, ostile, pervasa da paura e intimidazione».

Intanto, Cuomo continua a negare qualsiasi accusa. Ieri ha detto di non volersi dimettere, asserendo:«Voglio che sappiate direttamente da me che non ho mai toccato nessuno in modo inappropriato e non ho mai fatto avances sessuali inappropriate. Questo è ciò che sono e che sono sempre stato».

Eppure sono in molti, ora, a chiedere che si dimetta. Il parlamento di New York potrebbe avviare la procedura di impeachment per rimuoverlo dal suo incarico, già sotto la lente per altri «abusi di potere» e per aver occultato i dati sul numero di decessi di Covid all’interno delle Rsa.