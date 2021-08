Muore di Covid Maddalena Amiti, storica edicolante di Castiglione d’Adda

La donna non era vaccinata. Maddalena, 78 anni, era di Castiglione d’Adda, paese d’origine del paziente 1, Mattia Maestri, nonché prima zona rossa.

Maddalena Amiti, 78 anni, è morta di Covid a Castiglione d’Adda (Lodi), il paese d’origine del paziente 1, Matteo Maestri. Castiglione è stata anche la prima zona rossa. La donna era una storica edicolante del paese, e aveva deciso di non vaccinarsi. Non aveva mai contratto il Covid. Maddalena è la prima vittima di Covid a Castiglione nel 2021. La donna lascia un grande vuoto in paese dove lavorava da 22 anni. Maddalena è deceduta dopo un ricovero lungo un mese all’ospedale Maggiore di Lodi, da cui l’avevano portata al Policlinico San Matteo, in terapia intensiva. Purtroppo non ce l’ha fatta.

La 78enne aveva tenuto aperta l’edicola fin dalla prima zona rossa e durante le successive ondate non ha mai chiuso la sua attività. In molti a Castiglione d’Adda le avevano raccomandato di vaccinarsi, dato che con il suo lavoro doveva stare a contatto con molte persone. Lei però adduceva che era intimorita dalla possibilità di eventuali complicazioni.

Ecco perché alla fine aveva scelto di non vaccinarsi. «È stata un punto di riferimento davvero importante, per la nostra comunità nel periodo difficilissimo delle prime ondate della pandemia, non la dimenticheremo», dice il vicesindaco Stefano Priori. «La donna si è ammalata un mese fa. Per una settimana è stata lasciata nella sua abitazione. Poi il peggioramento e il ricovero all’ospedale Maggiore di Lodi. Essendo ulteriormente peggiorata, è stata trasferita in terapia intensiva a Pavia, dove non ce l’ha fatta».