No vax contrae il Covid, si pente e ammette:«Tornassi indietro farei il vaccino, è terribile». Lo ha detto una donna di 39 anni statunitense

Ekaterina Wilson, 39 anni, residente negli Usa, è una ex “no-vax” che ha contratto il Covid. «Tornassi indietro farei il vaccino», ha detto la donna dall’ospedale in cui è ricoverata. Wilson ha avviato una raccolta fondi per avere aiuti dal web. Per mesi aveva detto di no al vaccino anti Covid sicura non servisse gran che e che il morbo fosse nulla di più di una semplice influenza.

La donna ha contratto una forma di Covid piuttosto aggressiva ed è stata molto male. Ekaterina è sopravvissuta e dopo le dimissioni dal Wake Forest University Baptist Medical Center ha parlato con i giornalisti, pentendosi:«Mi piacerebbe poter tornare indietro nel tempo e vaccinarmi; di certo mi sarei protetta e non sarei stata ricoverata. Credevo che sarebbe stato semplice per me».

«Da settimane tutti i pazienti che entrano in ospedale sono persone non vaccinate. Molti di loro, mentre respiravano solo con l’ausilio di una maschera d’ossigeno, ci hanno detto che se fossero potuti tornare indietro non avrebbero rifiutato il vaccino perché la loro sofferenza in quel momento era troppa», ha commentato il medico che l’ha assistita.