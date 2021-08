Grecia, incendi colpiscono Atene. Fuoco anche in Sicilia e Turchia

81 focolai in Grecia, con Atene insidiata dalle fiamme. Mille sfollati, si invita i cittadini a restare in casa. 8 persone morte in Turchia

Dilagano gli incendi estivi in Italia e nel Mediterraneo. In Grecia, ad Atene, le fiamme stanno causando seri danni. Le autorità hanno esortato i cittadini a restare in casa, evacuati villaggi e anche mille persone. Molti degli incendi che si stanno verificando sono di natura dolosa, altri sono causati dalle intense ondate di calore che hanno invaso Grecia e Turchia in particolare.

Alcuni villaggi a circa 30 km da Atene hanno visto l’evacuazione di più di 1000 persone a causa degli incendi sviluppatisi sul monte Parnitha. Oltre 500 i vigili del fuoco che stanno provando a bloccare le fiamme, ma è dura perché in zona si sono accesi 81 focolai. Incendi anche sull’isola di Eubea, nel Peloponneso e nelle isole Kos e Rodi. In Grecia il caldo durerà tutta la settimana superando i 40 gradi.

Intanto in Italia, ieri, martedì 3 agosto, un incendio è scoppiato nella zona del centro commerciale Conca d’Oro a Palermo. Sempre in zona si sono verificati incendi a Santa Cristina Gela, a Belmonte Mezzagno, Monreale e San Giuseppe Jato sul monte Billiemi.

Nel frattempo, a Pescara, i carabinieri continuano a indagare sugli incendi verificatisi domenica mattina alla Riserva Dannunziana, creando gravi danni. In Sardegna Angelo, uno dei numerosi cagnolini rimasti ustionati tra le fiamme, non ce l’ha fatta. Ieri 18 richieste di intervento degli aerei antincendio.

In Turchia gli incendi non sembrano fermarsi. Da una settimana le fiamme stanno devastando boschi e terreni agricoli e in tutto sono morte 8 persone. Le fiamme hanno lambito una centrale elettrica, costringendo i turisti a scappare su barche e molti villaggi evacuati per via del vento che ha alimentato i roghi.