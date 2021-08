Tensioni nel centrodestra: in disaccordo sull’obbligo vaccinale nelle scuole

Lo scontro all’interno della coalizione continua e si allarga all’ipotesi di inserire l’obbligo vaccinale per gli operatori scolastici.

Favorevole all’obbligo vaccinale. Così si è definito Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra a Milano, incalzato dai giornalisti sull’ipotesi di inserire il provvedimento per docenti e collaboratori scolastici. “Sono per l’obbligo vaccinale per tutte le categorie pubbliche e che stanno vicine ai giovani, quindi anche insegnanti e medici“, ha risposto l’esponente politico, sulla questione del rientro in classe a partire da settembre, distanziandosi nettamente dalle posizioni sostenute finora dai suoi colleghi di coalizione.

Una dichiarazione che colpisce, dal momento che i principali partiti del gruppo di centrodestra, dalla Lega a Fratelli d’Italia, ha sempre espresso la propria contrarietà sul tema. Così se prima era una “guerra” tra centrodestra e centrosinistra, ora il dibattito si inserisce nella serie di incomprensioni che negli ultimi mesi stanno dividendo la coalizione guidata da Matteo Salvini. Ed è stato proprio il leader della Lega, pochi minuti dopo le parole di Bernardo, a rettificare la posizione “ufficiale” del centrodestra: è “contro ogni tipo di obbligatorietà. Non chiederò mai all’insegnante di mia figlia di mostrarmi il certificato di vaccinazione”, ha infatti detto il capo del Carroccio in visita con il pediatra a un banchetto della Lega a Milano.

A parte l’uscita “straordinaria” del candidato sindaco a Milano per il centrodestra, continua senza cambiamenti decisivi il dibattito sull’inserimento dell’obbligo vaccinale nelle scuole, per garantire la didattica in presenza a partire da settembre. Le fazioni politiche infatti restano ognuna della propria idea: il Partito democratico è d’accordo, categoricamente contraria invece resta la Lega. Nell’ambito di questa situazione, anche Matteo Renzi, leader di Italia viva, ha espresso la sua idea. E sebbene recentemente abbia appoggiato le posizioni del Carroccio su alcune questioni, come il Ddl Zan, questa volta si schiera dalla parte dei dem. Il vaccino va fatto, ha detto, e se non c’è volontà deve esserci obbligatorietà.

Le parole del presidente dell’Associazione Nazionale Presidi

È intervenuto nella questione anche il presidente dell’Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli, che ha prima di tutto ricordato l’importanza di conoscere i numeri reali di chi so è immunizzato contro il Covid e chi no. “Ci sono cifre ufficiali sulle quali io sono un po’ scettico perché da un certo momento in poi le vaccinazioni hanno riguardato solo la fascia anagrafica per cui i docenti non hanno più dichiarato di essere docenti ma si sono vaccinati in base ad età. Quindi, la cifra di 200 mila che è girata in queste settimane è ampiamente sovrastimata, non ho la sfera di cristallo, ma potrei azzardare almeno un 30 per cento in meno. Si tratta comunque di numeri importanti però la nostra capacità vaccinale è 600 mila al giorno quindi in realtà non ci metteremmo nulla a sistemare questa situazione. Deve però essere ben chiaro il da farsi”, ha detto il presidente in diretta su Rainews24.

In altre parole: prima capiamo quanti docenti devono ancora ricevere il siero, prima si può stabilire se sia necessario inserire l’obbligo. Anche perché, come ha spiegato ancora Giannelli, il problema è che “in particolare non dialogano le anagrafi informatizzate dei vaccini degli assessorati alla sanità delle varie regioni con quella statale dei dipendenti pubblici. Se questo fosse possibile avremmo il dato in tempo reale. Purtroppo non lo sappiamo e stiamo ancora contando uno per uno“.

La scelta del governo

Il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19

È molto probabile che il governo Draghi opterà per una linea non troppo rigida alla fine. Il nuovo decreto anti-Covid è atteso per domani, giovedì 4 agosto, ma l’esecutivo non è ancora arrivato a un punto definitivo sul nodo della scuola e dei trasporti pubblici. Per questo motivo il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo ha chiesto ancora qualche giorno prima di inserire l’obbligo vaccinale per insegnanti e collaboratori scolastici. L’obiettivo è, prima di tutto, attendere gli effetti dell’introduzione del Green Pass e aspettare di verificare se i lavoratori in questione decidono di vaccinarsi spontaneamente. In più, la percentuale di docenti immunizzati cambia a seconda delle regioni. La soluzione, in questo caso, potrebbe essere quella di agire solo su specifici territori.

Il ministro della Salute

A quest’ultima opzione è contrario il ministro della Salute, Roberto Speranza, secondo cui sarebbe necessario allargare l’obbligatorietà a tutto il Paese, senza distinzioni regionali che creerebbero ugualmente situazioni di disagio. Limitare il provvedimento ad alcune zone, potrebbe essere solo il modo per trovare un accordo con il centrodestra contrario all’obbligo. Speranza resta un “rigorista”, nonostante molti ministri pensino che per il momento sia possibile al massimo raccomandare caldamente ai cittadini di vaccinarsi. L’unico provvedimento attuabile sarebbe far lavorare i docenti non immunizzati solo in Didattica a distanza (Dad).